Soma maden faciası davasında sanıklardan bilirkişi raporuna itiraz (2)

SANIKLAR BERAATLERİNİ İSTEDİ

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanıklı davanın duruşmasına öğleden sonra da devam edildi. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında söz alan tutuksuz sanıklar, beraatlerine karar verilmesini istedi. Bu sırada acılı madenci aileleri ise sanıklara tepki gösterdi.

SON SAVUNMAYI CAN GÜRKAN YAPTI

Tutuksuz sanıkların da savunmalarını tamamlamasından sonra, tutuklu sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan tekrar savunma yaptı. Gerçek anlamda yargılandıklarını hissetmediklerini söyleyen Can Gürkan, "Bu çok büyük bir dava. İlk bilirkişi heyetini dinlemek istedik. Reddedildi. Bilirkişileri dinlemek böyle teknik bir davada haktır, hatta şarttır. İkinci bilirkişi raporu ise metan tespitinde bulundu. Sonra bundan geri adım attılar. Bilirkişilerin dinlenememesi, hak ihlalidir. Reddedildi, çünkü bilirkişiler gelseydi sorularımıza cevap veremeyeceklerdi. Rapor zarar görmesin diye reddedildi. Geri dönüp baktığımız zaman, 'Bu, gerçeğin ortaya çıkması için yapılan bir yargılama' diyemiyoruz. Dosyada her şey açık gibi duruyor, ancak derinlemesine baktığınız zaman çelişkilerle dolu. Delil olmadan suçlamalar vardı. Ben şirketimde bir gün gelir de bu işe devam edersem teknik işlere yine karışmayacağım. Ben patron olarak teknolojiyi getirmeye çalıştım. Soma'da teknoloji adımını ilk atan biziz" dedi.

Zaman zaman ekrandan görüntülerle de savunmasını destekleyen Can Gürkan, "Bu olayı böyle kör topal bırakmak bizim adalet sistemimize yakışmadı. Maddi gerçek çok önemliydi, göremedik. Can Gürkan'ın cezalandırılmasından çok daha önemli olan gerçeğin ortaya çıkması ama esasa gelemedik. Zamanın gerçeği ortaya çıkartacağına inanıyorum. Gönül isterdi ki gerçek ortaya çıksın. Bunu da tarihe not düşüyorum. Ben hep ithamlarla suçlandım. Delilsiz ithamlarla yargılandım. 4 yıldır yargılandığım hukuk değildi. Ben hukukun tecelli edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Can Gürkan'ın savunmasının ardından ise sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarına geçildi. Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, duruşmayı yarına erteledi.



Taylan YILDIRIM/AKHİSAR (Manisa), ()