Soma faciası davasında gözler Bölge Adliye Mahkemesi'nde

MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanıklı davanın gerekçeli karanının açıklanmasının ardından, sanık ve mağdurların avukatları, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Uzayan süreçle ilgili İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nden bilgi isteyen Soma Cumhuriyet Savcılığı Hazırlık Bürosu'na binlerce sayfadan oluşan dava dosyasının incelenmesinin devam ettiği bilgisi verildi. 14'üncü Ceza Dairesi ise gerek gördüğü takdirde duruşmalı yargılama yapacak.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesi ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanık, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Geçen 11 Temmuz tarihinde Salih Pehlivanoğlu başkanlığındaki mahkeme heyeti kararını açıkladı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Bunun yanı sıra Can Gürkan, 3 yıl süreyle maden faaliyetlerinde bulunmaktan men edildi. Ayrıca tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'a 10 yıl 10'ar ay, yönetim Kurulu üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın'a 8 yıl 4'er ay ve Murat Bodur'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aralarında Alp Gürkan'ın da bulunduğu 37 kişi ise beraat etti.

GEREKÇELİ KARAR 5 BİN 820 SAYFA

Mahkeme heyeti daha sonra, sanıkların savunmalarından mağdur ailelerin anlatımlarına, yaralı kurtulanların tanıklıklarından sanıklara yönelik değerlendirmelere kadar pek çok konuya yer verilen toplam 5 bin 820 sayfalık gerekçeli kararı açıkladı. Sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a ait bölümdeki değerlendirmelerde çarpıcı tespitlere yer verdi. Kararda, "Can Gürkan'ın, Eynez Ocağı'ndaki yangınlardan ve ocağın yapısal eksikliklerinden, ocağın devir alındığı tarihten, yani en baştan itibaren şirketin yönetimi kurulu başkanı olarak haberdar olduğu hususu, mahkememiz tarafından kabul edilmiştir" denildi. Kararda ayrıca, "İddianameye konu olayın en önemli ve temel nedeni, yönetim anlayış ve uygulamalarından kaynaklanan yapısal nitelikte nedenlerdir. İddianameye konu olan olay, bir anlık hatalı uygulama, bir işçinin yanlış bir davranışına münhasıran bir vardiyaya tesadüf eden bir icrai harekete gibi anlık kusurlu bir harekete dayanmamaktadır" ifadeleri yer aldı. Can Gürkan için duruşmada 'taksirle ölüme neden olmak'tan 15 yıl hapis cezası verildiği açıklanırken, gerekçeli kararda ise 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı yer aldı.

SÜREÇ UZAYINCA SAVCILIK DOSYAYI SORDU

Gerekçeli kararın açıklanmasından sonra hem sanıkların hem de mağdur ailelerin avukatları, üst mahkeme durumundaki İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Dosyayla ilgili henüz yargılamanın başlamaması üzerine Soma Cumhuriyet Savcılığı Hazırlık Bürosu, yargılamanın ne aşamada olduğuyla ilgili İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nden bilgi istedi. Mahkemeden, dosyanın inceleme aşamasında olduğu bilgisi verildi. Davayla ilgili olarak, gerek gördüğü takdirde yeniden sanıkları dinleyip, duruşmalı yargılama yapacak olan 14'üncü Ceza Dairesi üyelerince, binlerce sayfadan oluşan dosyanın inceleme sürecinin devam ettiği öğrenildi. Davadaki mağdur ve de sanık sayısının fazlalığından dolayı bildirimlerde gecikme olduğu öğrenildi.



