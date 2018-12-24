Soma'daki terör saldırısı davasının tutuklu sanıkları, örgüt üyeliğini kabul etti

Cemil SEVAL/MANİSA, () - MANİSA'nın Soma ilçesinde, jandarma aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 astsubayın hafif yaralanmasıyla ilgili 2'si tutuklu 7 kişinin yargılanmasına Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar, mahkemedeki ifadelerinde, terör örgütü PKK üyesi olduklarını kabul ettiklerini belirtip, olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Soma'da, 28 Nisan 2016 tarihinde, yola tuzaklanmış uzaktan kumandalı iki ayrı el yapımı patlayıcı belli aralıklarla patlatıldı. İlk patlamanın ardından olay yerine hareket eden jandarma ekibinden 1 astsubay hafif yaralandı. Saldırı sonrası kaçan şüpheliler, İzmir'in Konak ilçesi Ballıkuyu semtindeki uygulama sırasında durdurulan araçta; bomba düzeneği, 2 tabanca, 3 el bombası ile yakalandı. 'Mervan' kod adlı Sami Öztürk ile 'Soro' kod adlı Enes Adlım, terör örgütünün 'dağ kadrosu'nda yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MARDİN'DE KAÇAKÇILIK YAPIYORMUŞ

Saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 7 kişi hakkında, Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Sami Öztürk ve avukatı katıldı. Tutuklu sanık Enes Adlım'la ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada mahkeme heyetinin söz vermesiyle savunma yapan Öztürk, terör örgütü PKK üyeliğini kabul ettiğini belirtirken, Soma- Kırkağaç yolunun Aksu mevkisindeki terör saldırısıyla ilgisinin olmadığını öne sürdü. Mahkeme başkanı, Öztürk'e, İzmir'de bomba yüklü araçta, sahte kimlikle çantasında Soma- Kırkağaç yolundaki saldırıya ilişkin görüntü ve fotoğrafların yer aldığı harici bellekle ve diğer tutuklu sanık Enes Adlım ile yakalandığını hatırlattı. Bunun üzerine sanık Öztürk, söz konusu araca otostop yaparak, tesadüfen bindiğini, araçta bomba olduğunu bilmediğini, araçtaki materyallerin kendisine ait olmadığını diğer tutuklu sanığı ise tanımadığını iddia etti. Sanık Öztürk, Mardin'de bulunan bomba yüklü araçta da parmak izinin çıktığı yönündeki soru üzerine Mardin'de kaçakçılık yaptığını, herhangi bir otomobilin üzerinde parmak izinin çıkabileceğini, bomba yüklü araçla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Sanık Enes Adlım ise Sami Öztürk'ü tanımadığını, terör örgütü üyeliğini kabul ettiğini söylerken, hiçbir eyleme katılmadığını, Karadeniz Amanoslar ve Güneydoğu'daki bazı terör saldırılarının üzerine yıkılmaya çalışıldığını savundu.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanıklar Sami Öztürk ile Enes Adlım'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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