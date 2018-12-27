Söke'de terör propagandasına gözaltı

Bahattin ALBAYRAK / SÖKE (Aydın), () - AYDIN'ın Söke ilçesinde, sosyal medyada ve bire bir görüşmelerde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 1 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda, Söke'nin Sazlı Mahallesi'nde yaşayan F.G.'nin (30) sosyal medyada ve bire bir görüşmelerde terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. Sabah saatlerinde evine yapılan operasyonla gözaltına alınan F.G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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