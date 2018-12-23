TUTUKLANDI
Sivas'ta sokakta tartıştığı Hasan Gültepe'yi tabancayla vurarak öldüren şüpheli Ümit Ö., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ümit Ö., Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Sokak ortasındaki cinayetin zanlısı adliyede (2)
TUTUKLANDI Sivas'ta sokakta tartıştığı Hasan Gültepe'yi tabancayla vurarak öldüren şüpheli Ümit Ö., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ümit Ö., Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
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