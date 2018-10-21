Sokak ortasında tabancayla öldürüldü

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'in Yenişehir ilçesinde, kavga ettiği kişiler tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan Serdar Şimşek (33), yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde, ilçeye bağlı Dumlupınar Mahallesi 1520 No'lu Sokak'ta meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Serdar Şimşek, kimlikleri belirlenemeyen kişilerle geldiği Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kafede oturup, sohbet etmeye başladı. Şimşek ile yanındakiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sokağa taşınarak, kavgaya dönüştü. Şimşek, kavga sırasında tabancayla göğsünden, karnından ve bacağından vuruldu. Ağır yaralanan Şimşek, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Serdar Şimşek, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.



FOTOĞRAFLI