Sokak hayvanlarına mama bırakan hemşireye otomobil çarptı (2)

ÜNLÜ YÖNETMENİN ANNESİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren hemşire Ferahnaz Benli'nin, '5 Dakikada Değişir Bütün İşler', 'Gulyabani', 'Bu Son Olsun', 'Hep Yek' gibi filmlerin yönetmeni Orçun Benli'nin annesi olduğu belirtildi. Ferahnaz Benli'nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından morga konuldu.



FOTOĞRAFLI