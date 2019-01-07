Sobadan zehirlenen Yüksel bebek hayatını kaybetti

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), ()- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 aylık Yüksel bebek yaşamını yitirdi.

Alaçat Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan, 2 yıllık evli Koray Aras ve Tursun Aras çifti, dün gece sobayı yakarak uykuya daldı. Bu sabah uyandıklarında evin içerisindeki sobadan sızan dumanı fark eden aile, pencereleri açtı. Tek çocukları olan 'Yüksel' adlı bebeklerinin dumandan etkilendiği gören anne, bebeği sağlık ocağına götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Yüksel bebek, sağlık ekipleri tarafından Fethiye'deki özel hastaneye kaldırıldı. Yüksel bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yüksel bebek, bugün ikindide kılınan cenaze namazının ardından Alaçat Mahallesi'nde toprağa verildi.