Sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, anne Servet Özkan (79) ile kızı Fatma Özkan (49), evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Tomarza ilçesi Kesir Mahallesi'nde oturan Servet Özkan ve kızı Fatma Özkan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Sağlık ekipleri, anne ve kızının cansız bedeni ile karşılaştı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Servet ve Fatma Özkan'ın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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