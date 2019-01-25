Sobadan çıkan yangın, tek katlı evi kül etti

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da tek katlı müstakil evde, kömür sobasından sıçrayan kıvılcımlar battaniyeleri tutuşturunca ev küle döndü. Yangın, 1 saatte kontrol altına alınabildi.

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Çavuşpınarı köyünde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Şeker, köydeki evlerinin sobasını yaktıktan sonra ailesi ile birlikte bir yakınlarını ziyaret etmek için Karaman'a gitti. Sobadan sıçrayan kıvılcımlarda, yakındaki bahttaniye tutuşturdu. Battaniyenin tutuşması ile birlikte kısa sürede alevler evin diğer kısımlarına da sıçradı. Alevleri gören köylüler, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

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