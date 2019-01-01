Siverek’liler 2019 silahlarla girdi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yeni yıl kutlamaları yine silahlı oldu.İlçe Emniyet Müdürlüğü her yıl yaşanan silahlı kutlamanın önüne geçmek için gün boyunca belediye anons sisteminden vatandaşları uyardı. Gece saatlerine kadar yapılan anonslarda, “2019 yılına girerken iyi günde ve kötü günde her zaman emniyetin yanında olan Siverek halkına sağlık mutluluk ve başarı getirmesini dilerken, vatandaşlarımızın kutlamalar esnasında ateşli silah havai fişek kullanmasın, hukuken suç teşkil eden, toplumda telafisi mümkün olmayan acılara ve sıkıntılarda yol açıldığı bilindiğinden ateşli silahla kutlama yapanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Vatandaşlarımızın cezai işlemlere maruz kalarak mağdur olmaması için kutlamalar esnasında ateşli silah kullanmaması konusunda gerekli hassasiyetin göstermesini temenni ediyoruz” denildi.Bu uyarıya rağmen 2019 yılının ilk dakikalarında vatandaşlar silahlarla havaya ateş ederek kutlama yaptı. Evlerinden, balkondan, çatıdan ve bahçeden ateşlenen silahlar yarım saat sürdü. Binlerce silahın ateşlendiği yeni yıl kutlamalarında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

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