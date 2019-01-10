Siverek'te buzlanan yolda zincirleme kaza

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde buzlanan yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.​Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. İbrahim Al yönetimindeki 06 BU 1452 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp takla attı. Arkadan gelen 63 EM 599 plakalı otomobilin sürücüsü Seyfullah Turan, kazayı fark edip, ani fren yaptı. Bu sırada aynı yöne giden Sait Elmas yönetiminki 63 N 3763 plakalı otomobil, Turan'ın aracına çarptı. Kazada, takla atan otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.Yaralı, çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Karayolları ekibi, bölgede başka kazaların yaşanmaması için yolda başka tuzlama çalışması yaptı.

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