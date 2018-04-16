Siverek'te boş arazide tabancayla ölmüş olarak bulundu

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, Fatih Gerger (28), otomobilinin yanında başına tabancayla ateş edilerek ölü olarak bulundu. Yanında ruhsatlı tabancası da bulunan Gerger'in intihar ettiği tahmin ediliyor.Öğleden sonra Siverek'e 10 kilometre mesafedeki Alancık mahallesi yakınlarındaki boş arazide park halinde duran otomobilin yanında kanlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin incelemesinde öldüğü belirlenen kişinin ilçede babası ile birlikte emlakçılık yapan Fatih Gerger olduğu belirlendi. Başına tek el ateş edilerek öldüğü belirlenen Gerger'in cesedinin yanında ruhsatlı tabancası da bulundu. İlk incelemelerde intihar ettiği tahmin edilen Gerger'in cesedi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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