Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS, () - SİVAS'ta sokak satıcıları ve kullanıcılara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 11,83 gram esrar ve 55 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 6'sı işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, hakkında arama kararı bulunan 1 şüpheli ise çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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