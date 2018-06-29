Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

SİVAS'ta polis ekiplerinin silah kaçakçılarına karşı düzenlediği operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ve mühimmat ticareti yapanlara karşı operasyon başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik takip çalışmaları sonucunda yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik tüfek, 6 şarjör ve çeşitli çap ve markalarda 279 tabanca fişeği ile 29 tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden A.A. ve Z.Ç. savcılıktaki ifadeleri sonrası salıverilirken, İ.G. ve O.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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