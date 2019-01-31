SİT alanında kaçak kazıya 4 gözaltı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 1'inci derece SİT alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen Salı günü, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 1'inci derece SİT alanında bulunan Sart Mahallesi Mezarlık mevkisinde kaçak kazı yapan C.A. (57), A.Ü. (42), A.Y. (50) ve H.Ş.'yi (43) suçüstü yakaladı. Kazı malzemelerine el konulurken, gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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