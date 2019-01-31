Sis nedeniyle zincirleme kaza: 1 yaralı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK(Karaman),() – KARAMAN’ın Ermenek ilçesinde sis nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Ermenek- Güneyyurt yolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, akaryakıt istasyonundan yola çıkan 07 HMT 64 plakalı otomobile Mustafa Sevili idaresindeki 70 E 2916 plakalı minibüs çarptı. Bu sırada arkadan gelen Nuri Erikci’nin kullandığı 70 F 0696 minibüs, Veli Kaya yönetimindeki 70 E 4208 kamyonet, İbrahim Bayındır yönetimindeki 70 DZ 728 minibüs çarpıştı. Oluşan zincirleme trafik kazasında İbrahim Bayındır yaralandı. Yaralı Bayındır çağırılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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