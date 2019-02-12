Şirvan'da köy yolunda heyelan

SİİRT'in Şirvan ilçesi Bardacık köyü yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Şirvan'a bağlı Bardacık köyü yolunda bu sabah heyelan meydana geldi. Ulaşıma kapanan yol için bölgeye sevk edilen Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 4 saatlik çalışma yürüttü. Ekiplerin çalışmasının ardından köy yolu yeniden açıldı.

İl Özel İdare Müdürü Hıfzullah Canpolat, köy yolunda aşırı kar nedeniyle heyelan meydana gelmesi üzerine, ihbarla bölgede çalışma yaptıklarını belirtti. Canpolat, "Ekiplerimiz, köy yolunu açmak için yaklaşık 4 saat çalışma sürdürdü. Yolumuz, yapılan çalışmalar neticesinde açıldı. Sevindirici olay ise herhangi bir can ve mal kaybının olmamasıdır" dedi.



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