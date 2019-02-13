Şırnak'ta yürüyüş ve eylemlere 15 gün yasak

ŞIRNAK Valiliği, terör örgütlerinin provokasyon amacıyla eylemler ve yürüyüşlerin planlandığı bilgisi üzerine kent genelinde kamu yararı haricindeki toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi ve stand/çadır kurmayı 15 gün süreyle yasakladı.Şırnak Valiliği'nden, terör örgütlerinin halkın zihninde korku, endişe ve ümitsizlik yaratmak, dünya kamuoyuna ülkemizin güvensiz olduğu izlenimi vermek ve ülkedeki sosyal fay hatlarını harekete geçirerek çatışma hatta bir iç savaş zemini oluşturmayı hedefleyen terör örgütlerinin de provokasyon amaçlı bu tarz etkinlikleri gerçekleştirebilecek şahıslara karşı eylem yapabilecekleri değerlendirmesinde bulunularak, Şırnak il merkezi ve ilçelerinde kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin, üniversitenin valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi ve stant/çadır kurma gibi tüm etkinlikler 12 Şubat 2019 tarihinden itibaren 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.