Şırnak'ta eylem hazırlığındaki PKK'lı 4 terörist, etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK, ()- ŞIRNAK'da insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Karacadağ bölgesinde İHA'lar ile PKK'lı 4 terörist tespit edildi. Eylem hazırlığında olduğu saptanan teröristlere yönelik hava operasyonu düzenlendi. Savaş uçaklarının yaptığı bombardımanda teröristler etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların aralıksız süreceği belirtildi.