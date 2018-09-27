ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde sürdürülen operasyonda, 1'i yaralı 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte yakalandı.
Şırnak Valiliği'nce Beytüşşebap ilçesi kırsalındaki Faraşin bölgesinde sürdürülen operasyonla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 1'i yaralı 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte yakalandı. Bölgede operasyonlara kararlıkla devam edildiği vurgulandı.
Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist yakalandı
ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde sürdürülen operasyonda, 1'i yaralı 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte yakalandı. Şırnak Valiliği'nce Beytüşşebap ilçesi kırsalındaki Faraşin bölgesinde sürdürülen operasyonla...
ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde sürdürülen operasyonda, 1'i yaralı 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte yakalandı.
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