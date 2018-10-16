Şırnak merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu : 17 asker gözaltına alındı

ŞIRNAK Emniyet Müdürlüğü'nce, 12 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 17 asker gözaltına alınırken, 4 askeri personelin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Elazığ, Van, Muş, Erzincan, Kütahya ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu 12 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün birbiriyle görüşmelerinde örgütsel irtibatlarını gizlemek ve görüşmelerinin dikkat çekmemesi amacıyla askeri personelin örgüt içerisinde Mahrem İmam olarak tabir edilen şahıslar tarafından ankesörlü/büfe telefonlarından yapılan ardışık arama ile birbirleriyle irtibat kurduklarının tespit edilmesiyle yürütülen uzun süreli çalışma kapsamında; 21 askeri personele yönelik Şırnak merkezli 12 ilde, Şırnak TEM Şube Müdürlüğünce 15.10.2018 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. 1 teğmen Çorum'da, 1 Astsubay Diyarbakır'da, 8 astsubay Ankara'da, 1 astsubay Mersin'da, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş Elazığ'da, 1 astsubay Van'da, 1 astsubay Muş'da, 1 uzman çavuş Erzincan'da, 1uzman çavuş Kütahya'da, olmak üzere toplamda, operasyon kapsamında 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 4 askeri personeli yakalama çalışmaları devam etmektedir. Tüm terör örgütleri ile mücadele kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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