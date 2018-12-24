Şırnak'a kar yağdı; Siirt ile ulaşım kesildi (2)

BEYTÜŞŞEBAP'TA KAR KALINLIĞI 20 SANTİM

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bu sabah etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, gündelik yaşam olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santime ulaşırken, Beytüşşebap Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücülerine zincir takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kırsal alanda da etkisini sürdüren kar nedeniyle köylere ulaşımın aksamaması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.



Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), ()



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