Sır ölümün ardından, dram çıktı

ADANA'da lüks sitenin otoparkında ölü bulunan Perihan Büyükbayram'ın (44), bir süre önce kiraladığı 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Büyükbayram'ın kanser olduğu, hastalığını da ailesinden gizlediği belirlendi.Olay, dün sabah saatlerinde Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, lüks sitenin otoparkında hareketsiz yatan kadını görüp, polisi aradı. Gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamının yitirdiği saptandı. Cesedin evli ve 2 çocuk annesi Perihan Büyükbayram'a ait olduğunu belirleyen ekipler, kadının yakınlarına ulaştı. Eşiyle birlikte tavukçuluk firması olan Büyükbayram'ın otomobili de yol kenarında park halinde bulundu.Acı haberi alıp gelen Cüneyt Büyükbayram ise eşinin cansız bedenin görünce gözyaşlarını tutamadı. Kardeşinin öldüğü öğrenen ablası Aylin ise, sitenin duvarına yaslanarak, "Kardeşimin burada ne işi var. Buralar bizim hiç bilmediğimiz bir mahalle. Bu apartmanda hiç kimseyi tanımıyoruz" diyerek gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Perihan Büyükbayram'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.KANSER OLDUĞU ÖĞRENİP, İNTİHAR ETMİŞ​Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Büyükbayram'ın üzerinde polis, ailesine ve eşine yazılmış intihar notu buldu. Bir süre önce kanser teşhisi konulduğu tespit edilen Büyükbayram'ın, kiraladığı 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Aynı zamanda antidepresan ilaçları kullandığı anlaşılan Büyükbayram'ın, üzerindeki notlarda, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Arkamdan kimse üzülmesin, ben ölünce kimse acı çekmesin' yazdığı belirtildi. Perihan Büyükbayram'ın kanser olduğunu ailesinden gizlediği belirlendi.Polisin, Şanlıurfa'da bulunan ev sahibinin ifadesine başvurucağı ifade edildi.

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