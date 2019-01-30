Sinop’ta tek katlı ev yandı: 1 ölü

Esra AKSU/ERFELEK, (Sinop), () - SİNOP’un Erfelek ilçesinde tek katlı bir ahşap evde çıkan yangında Hamit Karadeniz(66) yaşamını yitirdi.

Yangın, dün gece Erfelek ilçesi Balıfakı Köyü'nde meydana geldi. Hamit Karadeniz'e ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıtkı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak ev kısa sürede küle döndü. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Hamit Karadeniz'in cansız bedenini buldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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