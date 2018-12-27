YAYALADAĞI'NDAN KİLİS'E SEVKİYAT
Hatay'ın Suriye sınırında bulunan Yayladağı ilçesindeki birliklerden askeri araçlar, konvoy eşliğinde Kilis'e doğru götürüldü. TIR'lara yüklenen ve güvenlik önlemleri alınarak, merkez Antakya ilçesinden geçirilen askeri araçların, sınır birliklerine götürüleceği belirtildi.
Hüseyin BOZOK/HATAY, ()
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Sınıra askeri sevkiyat (2)
YAYALADAĞI'NDAN KİLİS'E SEVKİYAT Hatay'ın Suriye sınırında bulunan Yayladağı ilçesindeki birliklerden askeri araçlar, konvoy eşliğinde Kilis'e doğru götürüldü. TIR'lara yüklenen ve güvenlik önlemleri alınarak, merkez Antakya...
YAYALADAĞI'NDAN KİLİS'E SEVKİYAT
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