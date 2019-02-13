Sınır dışı edilmesi için getirildi, üzerinden 7 bin 253 uyuşturucu hap çıktı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen yabancı uyruklu M.H.F.'nin üzerinde ve çantasında arama yapıldı. Jandarmanın yaptığı aramada, 7 bin 253 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

İzmit'in Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sınır dışı edilmesi için getirilen yabancı uyruklu M.H.F.'nin üzeri ve çantası arandı. Jandarma ekibinin yaptığı aramada, M.H.F.'nin üzerinde ve çantasında bulunan 7 bin 253 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Haplara el koyulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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