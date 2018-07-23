Sindirim Sisteminden Uyuşturucu Dolu 54 Prezervatif Çıktı

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Atatürk Havalimanı’nda görev yapan ekipleri bir yolcunun hareketlerini şüpheli buldu. “Kişi profil ve analiz uzmanı” olan ekipler Venezuela’nın başkenti Karakas’tan gelen Alman uyruklu şüpheliyi durdurdu. Arama odasına götürülen 32 yaşındaki S.A.D.’nin valiz ve üst aramasında bir şey bulunamadı.

54 KAPSÜL ÇIKTI

Ancak ekipler S.A.D.’nin sürekli karnını tutmasından şüphelendi. Uyuşturucu kapsülü yutmuş olabileceği düşünülen S.A.D. hastaneye sevk edildi. Hastanede MR’ı çekilen şüphelinin sindirim sisteminde çok sayıda kapsül belirlendi.S.A.D.’nin doğal yolardan çıkardığı kapsüllerin prezvatiften yapıldığı ve içeridinde likit kokain olduğu anlaşıldı. Şüphelinin sindirim sistemindeki 54 kapsülden 1 kilo 350 gram kokain çıktığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Uyuşturucuların bulunmasının ardından gözaltına alınan zehir kuryesi Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.