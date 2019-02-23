Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul, () - ÇEKMEKÖY'de 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kaza saat 15.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkii Ümraniye istikametinde meydana geldi. Yoğun yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce önündeki iki araca sonra bariyerlere çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.
Şile yolunda yağış kazası
Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul, () - ÇEKMEKÖY'de 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza saat 15.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkii Ümraniye istikametinde meydana geldi. Yoğun yağış sebebiyle direksiyon...
Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul, () - ÇEKMEKÖY'de 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
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