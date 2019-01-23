Silahlı saldırıda bacağından vurularak yaralandı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, Abdulkadir Ermiş (27), kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından tabancayla vuruldu. Yaralanan Ermiş, hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde, merkez Sur ilçesine bağlı Ferit Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Ermiş, Dicle Üniversitesi Köprüsü yakınlarında karşılaştığı kimliği belirsiz kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle tabancayla bacağından vuruldu. Ermiş, yaralanırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Ermiş'i ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ermiş'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, Abdulkadir Ermiş'i silahla yaralayıp, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.



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