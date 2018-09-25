Silahla vuruldu, paylaşımı dikkat çekti: Bu semtte sabrın sonu cinayettir (2)

AĞABEYİ VE ANNESİ DE GÖZALTINDA

Kozan'da bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı olayla ilgili cinayet şüphelisi Emrah Gürbüz'ün ağabeyi Erkan Gürbüz ile annesi Durdu Gürbüz de yardım ve yataklıkta bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı. Oğluna yardım ettiği öne sürülen baba Erol Gürbüz'ün ise evinde bulunamadığı ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan Emrah Gürbüz, Erken Gürbüz ve anneleri Durdu Gürbüz, adliyeye sevk edildi.

Yaşar KORKUSUZ/ADANA, ()

FOTOĞRAFLI