TUTUKLANDILAR
Mersin'de borcunu ödemediğini iddia ettikleri R.A.'yı 6 saat rehin tuttukları öne sürülen T.Ç. ve Ö.B., savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Silahla 6 saat rehin tutulan kişi operasyonla kurtarıldı (2)
TUTUKLANDILAR Mersin'de borcunu ödemediğini iddia ettikleri R.A.'yı 6 saat rehin tuttukları öne sürülen T.Ç. ve Ö.B., savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDILAR
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