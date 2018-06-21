Siirt'te hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

SİİRT’in Şirvan ilçesinde, inşaat işçilerinin içinde bulunduğu hafif ticari aracın takla atarak şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Siirt-Şirvan karayolunun 15'inci kilometresindeki Üçyol mevkiinde, saat 14.45 sıralarında meydana gelen kazada, inşaat işçilerinin içinde bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 34 DZ 5613 plakalı hafif ticari araç takla attı. Şarampole çıkan araçtaki Rıdvan Kılıçer hayatını kaybetti; Diyar, Umut ve Sait Batur ile İbrahim Yıldız yaralandı. Yaralılardan 2’si Şirvan, 2’si de Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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