Sigorta primi yalanı ile 1 milyon liralık vurgun

SAKARYA'da polis, 15 ilde telefonla aradıkları vatandaşları, bildirdikleri hesaba para yatırmaları durumunda, sağlık sigorta primi borçlarının silineceğini söyleyerek, 1 milyon liralık vurgun yapan şebekeyi çökertti. Operasyonda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların Sakarya başta olmak üzere 15 ilde vatandaşları telefonla arayıp, 'Sağlık sigorta priminizi ödememenizden kaynaklı hakkınızda 5 bin TL'lik icra takibi başladı' diyerek aldattığını belirledi. Dolandırıcıların, telefonda vatandaşlara, bildirdikleri hesaba 1360 TL yatırmaları durumunda borçlarının silineceği ve icra takibinin kalkacağını söylediği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, yaklaşık 1,5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu önceki gün Adapazarı'ndaki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, dolandırıcılık başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtları bulunan O.G. (23), E.U. (24), D.C.Ç. (19), G.M. (22), H.K. (21) ve M.E. (21) yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda SIM kartı, cep telefonları, banka hesap kartları ile hard disk ele geçirildi.

Emniyette sorguya alınan şüphelilerin bu yöntemle 1 milyon lira dolayında vurgun yaptığı tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan E.U., O.G., D.C.Ç. ve G.M. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere tekmeler savurarak saldırdı.



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