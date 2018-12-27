Seyir halindeki kamyon yandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, seyir halindeki kamyon motor bölümündeki arıza nedeniyle bir anda alev aldı. Sürücü yara almazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkez Melikgazi ilçesi Erciyes Caddesi'nde yaşanan olayda, İbrahim Aksoy yönetimindeki 38 SR 897 plakalı kamyon, motor bölümündeki arızadan dolayı bir anda alev aldı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören sürücü kamyonu park ederek yangına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis ekipleri ise caddeyi tek yönlü olarak trafiğe kapattı.

Kamyonda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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