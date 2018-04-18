Sevgilisini, yanlışlıkla üzerine düşüp öldürmüş

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sevgilisi Funda Turan’ı (40) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tanju Madanoğlu'nun (29) yargılanmasına başlandı. Sanık Madanoğlu, duruşmada verdiği ifadede, tartışma sırasında, elindeki bıçakla Turan'ın üzerine düşüp, ölümüne neden olduğunu öne sürdü.

Olay, geçen yılın Aralık ayında, Vatan Mahallesi 9084 Sokak'taki evde meydana geldi. Funda Turan ile evde bulunan sevgilisi Tanju Madanoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Madanoğlu, Turan'ı bıçakla yaraladı. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Funda Turan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası polis tarafından yakalanan Madanoğlu, tutuklanıp, cezaevine konuldu. Madanoğlu hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'SİNİRLENDİM, ELİMDEKİ BIÇAKLA ÜZERİNE KAPAKLANDIM'

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Tanju Madanoğlu, Funda Turan’ın ailesi, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Madanoğlu, Turan’la sevgili olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Olaydan 8- 9 ay önce tanışıp, sevgili olduk. Olay günü duyduğum bazı söylentileri ona sordum. O da itiraz etmiyordu. Bana ‘İstediğim kişiyle gezerim, birlikte olurum, sana da mesaj olarak atarım’ demesi üzerine sinirlenerek, elime bıçak aldım. Üzerine doğru yürürken, ‘Tamam doğruyu söyleyeceğim’ dedi. Daha sonra bıçakla ittirdim. Muhtemelen ayağına bastım ya da bir şeye takılıp, düştü. Söylediği söz yüzünden sinirlendim. Bıçak refleks gibi gitti. Ben de üzerine doğru kapaklandım. Bıçak değdikten sonra bıçağı çıkarttım. Bıçağın bir yere değdiğini hissettim. Daha sonra dışarı çıkıp, komşulardan yardım isteyip, ambulans çağırmalarını istedim. Pişmanım, böyle olmasını istemiyordum. Onu çok seviyordum. Sevmesem bu kadar üzerinde durmazdım."

AVUKAT: SES KAYDIYLA TUZAK KURDU

Funda Turan’ın duruşmaya katılan annesi, babası, 2 ağabeyi ve ablası ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, davaya katılma talebinde bulundu. Davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına müdahil olmak istediğini belirten avukat Müjgan Bilgen Özen de sanığın yaptığı savunmada çelişkiler olduğunu savundu. Sanığın tasarlayıp ve planlayarak, Funda Turan’ı öldürdüğünü öne süren Özen, ayrıca sanığın ses kaydıyla tuzak kurduğunu belirterek, bu nedenle HTS kayıtlarının da incelenmesini istedi.

Duruşma savcısı, ailenin ve bakanlık avukatının müdahilliklerinin kabul edilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Heyet, bir sonraki duruşmada tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.



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