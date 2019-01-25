Sevgilisini bıçaklayan kadın, 'Aşkım ölüyor' diye polisi aramış/ Fotoğraf iptali

Sayın Yazıişleri Müdürlerine,

'Sevgilisini bıçaklayan kadın, 'Aşkım ölüyor' diye polisi aramış' başlıklı haberimizde, bıçaklanarak öldürülen Reşat Kabakçı'ya ait olarak servis edilen fotoğrafın kullanılmamasını rica ediyoruz. Reşat Kabakçı'nın fotoğrafını kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniliyoruz.