Sevgilisi hakkında konuşan arkadaşını öldüren gence 11 yıl 8 ay hapis

BURSA'da, kız arkadaşı Deniz Varol'u (17), sevgilisi hakkındaki olumsuz sözleri nedeniyle bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Niyazi Gültekin (19), son defa hakim önüne çıktı. Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında "Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti" diyen Gültekin, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın olay tarihinde yaşının 18'den küçük olması ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle ceza 11 yıl 8 aya indirildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Merinos Parkı'nda 20 Kasım 2016'da meydana geldi. Olay tarihinde her ikisi de 17 yaşında olan Deniz Varol ile arkadaşı Niyazi Gültekin, gece saatlerinde parkta oturup sohbet etmeye başladı. Varol, Gültekin'in yeni tanıştığı kız arkadaşı hakkında olumsuz sözler sarf edince aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Niyazi Gültekin, belinden çıkardığı bıçakla Deniz Varol'u göğsünden ve karnından yaraladı. Gültekin, olay yerinden kaçarken Varol kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı Deniz Varol'u Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Varol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Cinayetten sonra Niyazi Gültekin suç aleti bıçak ile birlikte evinde gözaltına alındı, daha sonra sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

'KIZ ARKADAŞIM HAKKINDA KÖTÜ KONUŞTU'

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan Niyazi Gültekin, karar duruşmasında, "Deniz benim yakın bir kız arkadaşımdı. Gece Merinos Parkı'nda oturuyorduk. Bir süre önce çıkmaya başladığım kız arkadaşım hakkında ileri geri konuştu. Önce sözlü kavga ettik, sonra daha ileri gitti. Ben de sinirlendim, iki yerinden bıçakladım. Evime kaçtım, olaydan 1 saat sonra polis beni evimde gözaltına aldı" diyerek önceki savunmasını tekrarladı.

Avukatları, sanığın suçunu tahrik altında işlediğini, olay tarihinde yaşının 18'den küçük olmasının da dikkate alınarak, verilecek cezanın ardından tahliyesini istedi. Sanık Niyazi Gültekin ise son sözünde, "Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın olay tarihinde yaşının 18'den küçük olması ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 11 yıl 8 aya indiren mahkeme heyeti, Niyazi Gültekin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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