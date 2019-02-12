Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 öğrenci yaralı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'nın Selçuklu ilçesinde, öğrencilerin taşındığı servis minibüsü, otomobille çarpışarak, devrildi. Kazada 7 öğrenci yaralanırken, olay yerine gelen veliler, otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, ilçeye bağlı Mehmet Akif Mahallesi Akşemsettin Caddesi ile Zehrar Sokak kesişiminde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Mustafa Karaca yönetimindeki 42 C 0286 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre, Cezayir Demirel'in kullandığı 12 AY 490 plakalı otomobilin çarpması sonucu devrildi. Kazada, minibüste bulunan 7 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi Yaralı öğrenciler, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

VELİLERDEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE TEPKİ

Öte yandan kazayı haber alıp, olay yerine gelen bazı veliler, otomobil sürücüsü Cezayir Demirel'e tepki gösterdi. Polisin araya girmesi üzerine taraflar, ayrılırken, gözaltına alınan Demirel, polis merkezine götürüldü. Velilerden bazıları, kaza yerinde gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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