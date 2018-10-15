TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ailevi sorunlar nedeniyle sokak ortasında tartıştığı üvey babası Yaşar Yanık'ı bıçakla yaralayan Şerife Arıoğlu (32) sevk edildiği mahkeme tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şerife, tartıştığı üvey babasını bıçakladı (2)
TUTUKLANDI Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ailevi sorunlar nedeniyle sokak ortasında tartıştığı üvey babası Yaşar Yanık'ı bıçakla yaralayan Şerife Arıoğlu (32) sevk edildiği mahkeme tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan...
TUTUKLANDI
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