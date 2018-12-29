Şemdinli'de üs bölgesi yakınına çığ düştü: 1 şehit, 1 yaralı (3)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyü Masura Yaylası bölgesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç (26) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Saat 21.30'da düzenlenen törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, polis ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehit uzman çavuş Dinç'in Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından, şehit Dinç'in naaşı cenaze aracına konuldu. Hava muhalefeti nedeniyle şehit Dinç'in cenazesinin karayoluyla Van'a, oradan da uçakla memleketi Giresun'a uğurlanacağı öğrenildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()

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