Selahattin Aydoğdu'ya hapis cezası

İZMİR, () - İZMİR'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da, teknik direktör Fatih Terim ile iş insanı Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan kavgayla ilgili davada karar verildi. Mahkeme heyeti, Aydoğdu'ya 'basit tehdit' ve 'tehdit' suçlarından 7 ay, 'kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak' suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Alaçatı'da, 15 Temmuz 2017'de, iki restoranın sahipleri ve çalışanları arasında başlayan gerginlik sonrası o dönem Türkiye Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Yüzevler Kebapçısı'nın sahibi Selahattin Aydoğdu kavga etti. Kavgadan sonra Aydoğdu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, Terim'in mekanını basıp, kaçtığını ileri sürdü. Selahattin Aydoğdu, Fatih Terim'in şikayetiyle 'basın yoluyla hakaret ve tehdit' iddiasıyla Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Aydoğdu'nun şikayetçi olduğu Terim de ifade verdi. İfadelerinde, suçlamaları kabul etmeyen Aydoğdu ile Terim arasında yaşananlarla ilgili soruşturmayı yürüten savcılık tarafından önce taraflardan uzlaşması istendi. İki tarafın da savcılığın uzlaşma teklifini kabul etmemesi üzerine iddianame hazırlandı. Savcılıkça Selahattin Aydoğdu hakkında 'basın yoluyla tehdit ve hakaret' ile 'kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak' suçlarından 2 iddianame hazırlandı. Aydoğdu hakkında, basın yoluyla yaptığı açıklamalar için 3 yıla kadar, 'tehdit' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay sonrası Çeşme Emniyet Müdürlüğü'ne giden Fatih Terim'in verdiği ifade, basında yer aldı. Terim, içeriğinde cep telefonu ve ev adresine kadar kişisel verilerin bulunduğu ifade tutanaklarının Selahattin Aydoğdu tarafından yayıldığı iddiasıyla şikayette bulunuldu. Savcılıkça bu şikayetle ilgili takipsizlik kararı verildi; ancak Terim'in avukatlarının itirazı üzerine İzmir 5'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından takipsizlik kararı kaldırıldı. Mahkemenin bu kararından sonra tekrar başlatılan savcılık soruşturması sonrası bu kez Selahattin Aydoğdu hakkında, 'kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Çeşme 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Selahattin Aydoğdu ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada mağdur olduğunu savunan Aydoğdu, "Bana karşı işlenen 'iş yerinin dokunulmazlığı ihlali'ne ilişkin dava açılmamıştır. Ben buna itiraz ediyorum. Bana karşı işlenen suçtan dava açılmamıştır. Ancak 4'üncü kez duruşmaya gelerek mağdur olmuş durumdayım. Basın mensuplarına verdiğim tüm beyanların arkasındayım" dedi. Fatih Terim'in avukatı ise 'iş yerinin dokunulmazlığı ihlali' ile ilgili suçun bu dosyayla alakalı olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, Selahattin Aydoğdu'ya 'kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, cezayı erteledi. Aydoğdu hakkında 'hakaret' suçundan beraat kararı verilirken, 'basit tehdit' suçundan 1 ay, 'tehdit' suçundan da 6 ay hapis cezası verilerek, duruşmalarda pişmanlık duymaması dolayısıyla cezası ertelenmedi.

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