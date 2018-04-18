Şehit Uzman Çavuş Emre Dut'un şehadet belgesi ailesine verildi

Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)() - SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında geçen 30 Mart'ta yol yapım şantiyesinin güvenliğini sağlarken PKK'lı teröristlerin hain saldırısında ağır yaralanan ve 1 Nisan'da şehit olan Uzman Çavuş Emre Dut'un ailesine şehadet belgesi verildi.

Geçen30 Mart'ta Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında yol yapım inşaatının güvenliğini sağlarken PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanarak kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde 1 Nisan'da şehit olan Uzman Çavuş Emre Dut'un şehâdet belgesini Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, İl Jandarma Komutanı Albay İsmet Cansaran ile birlikte Şehit babası Mustafa Dut'a verdi. Ziyarette Şehit Uzman Çavuş Emre Dut'un ailesinin yanısıra İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Osman Yüca, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Koşar, Ereğli Cezaevi Komutanı Üsteğmen Ali Fidan ve diğer askeri yetkililerde hazır bulundu.

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