Şehit Kaymakam Safitürk davasında karar çıktı (1)

MARDİN'in Derik ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhammed Fatih Safitürk'ün 2 yıl önce görevi başındayken terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısı sonucu şehit edilmesine ilişkin, 15 sanığın yargılandığı davada karar...

Şehit Kaymakam Safitürk davasında karar çıktı (1)
MARDİN'in Derik ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhammed Fatih Safitürk'ün 2 yıl önce görevi başındayken terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısı sonucu şehit edilmesine ilişkin, 15 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 6 tutuklu sanıktan özel kalem müdürü Şerif Mesutoğlu'na müebbet hapis cezası verirken, diğer 5 tutuklu sanığa ise çeşitli cezalar verip, yattıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

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