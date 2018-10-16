KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, polis ekipleri uyuşturucu bulunduran 1 kişiyi şehirlerarası otobüste yakalayarak, gözaltına aldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda otobüs içinde yolcu olarak bulunan K.D.'de (20) 55 gram metamfetamin ele geçirildi. K.D. gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Şehirlerarası otobüste uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, polis ekipleri uyuşturucu bulunduran 1 kişiyi şehirlerarası otobüste yakalayarak, gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine...
KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, polis ekipleri uyuşturucu bulunduran 1 kişiyi şehirlerarası otobüste yakalayarak, gözaltına aldı.
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