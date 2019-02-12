Şehir magandası, tanımadığı 3 kadını döverek hastanelik etti (2)

SALDIRI ANINI ANLATTI

Antalya'da kadın kuaförü Mert K.'nin (22), tekme ve yumruklu saldırısına uğrayan 3 kadından Gökçen Tuncay, yaşadığı dehşet dolu anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Cumartesiyi pazara bağlayan gece Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi'nde Selin Çelik ve Burcu Nihan Barshan ile yemek yedikten sonra eve dönmek için yürüdüklerini belirten Gökçen Tuncay, bir anda arkadan gelen bir kişinin yüzüne yumruk attığını söyledi. Aldığı darbenin etkisiyle sendelediğini anlatan Tuncay, "Ne olduğunu anlamak için arkamı döndüm. Tanımadığım saldırgan bana tekme atmaya başladı. Sol elime yumruk ve tekme darbesi aldım. Elimde çatlak var. Yine karnıma ve sırtıma tekme attı. Çevreden gelenler bana yardım etti" dedi.

YERDE TEKMELEDİ

Şüphelinin bununla yetinmeyip bu kez Selin Çelik'e saldırdığını kaydeden Tuncay, "Selin, aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere düştü. Saldırgan yerde de tekmelemeye devam etti. Çevredekiler müdahale edince bu kez de Burcu Nihan Barshan'a yöneldi" diye konuştu.

SALDIRGAN KADIN KUAFÖRÜ

Saldırıdan en çok Burcu Nihan Barshan'ın zarar gördüğünü aktaran Gökçen Tuncay, arkadaşı yere düştükten sonra Mert K.'nin başına tekme attığını söyledi. Mesleği kadın kuaförü olan bir kişinin kadına karşı şiddet uygulamasına anlam veremediğine değinen Tuncay, "Kendisini daha önce hiç görmedik. Yolda yürürken bir anda saldırdı. Arkadaşım yere düştükten sonra başını, karnını ve vücudunun çeşitli yerlerini tekmeledi. Çevredekiler müdahale etmek istedi. Elbiselerini çıkararak saldırısını sürdürdü" dedi.

SERBEST KALMASINA İTİRAZ

Gökçen Tuncay'ın avukatı Oğuzhan Tokatman ise saldırganın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz ettiklerini söyledi. Yaşanan şiddetin hiç bir nedeni olmadığını anlatan Tokatman, şunları kaydetti:

"Yaşanan şiddetin boyutu o kadar büyük ki müvekkillerimden Burcu Nihan Barshan'ın kafatasında kırık var ve ödem toplamış, hayati tehlikesi var. Diğer müvekkillerim de ağır darbeler almışlar. Şiddetin boyutuna bakıldığında yaralanma değil, direkt öldürmeye teşebbüs eylemidir. Çünkü müvekkillerim yere düştükten sonra da vurma eylemi devam etmiştir. Gülmesi, mini etek giymesi gibi sudan sebeplerle kadına şiddetin meşrulaştırılmaya çalışıldığı günümüzde, sebepsiz şekilde kadına şiddetin uygulandığı tek olay bu. Olay böyleyken alt sınırı 5 yıl hatta öldürmeye teşebbüse sokulduğunda 10 yıla kadar çıkan bir suçta zanlının adli kontrolle serbest bırakılması hukuka ve adalete aykırıdır. Bununla ilgili itirazlarımızı yaptık. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu tür suçların önü açılmış olacak. Saldırganın, uyuşturucudan da kaydı var."



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()



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