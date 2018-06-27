Seferihisar'da 63 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Seferihisar ilçesinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 63 kaçak göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağı, saat 01.55’te, Seferihisar ilçesi Azmak Koyu’nda bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bir süre sonra ise kaçaklar lastik bot ile denize açıldı. Bölgeye gönderilen sahil güvenlik botundaki görevliler, durdurdukları lastik bottaki 34'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 13'ü Suriye, 7'si Kongo, 3'ü Senegal, 2'si Gabon, 2'si Irak, 1'i Angola, 1'i Fildişi Sahilleri uyruklu toplam 63 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil güvenlik botuna alınan 23'ü kadın, 8'i çocuk toplam 63 kaçak, kıyıya geterildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlğü'ne teslim edildi.

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