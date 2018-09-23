Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı (3)

VALİ DOĞAN'DAN TWEET

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan ve 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'ün otopsisi ile ilgili Vali Rahmi Doğan, twitter hesabından bir açıklama yaptı. Doğan açıklamasında, "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru değildir. Otopsi için alınan numuneler incelenmek için Van ilimize gönderilmiş olup, neticelenince sonuçları kamuoyuna açıklanacaktır" dedi.