Şavşat’ta 2 katlı evde yangın

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde 2 katlı boş evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Yaşar köyünde bulunan Adem Kaya ve Enver Kaya’ya ait 2 katlı boş evde gece yarısı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda evin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen evin sahiplerinin Ankara’da oldukları bu nedenle evin boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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