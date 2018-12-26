Savcıdan 6 yakınlarını öldüren baba ve 2 oğluna 'tahrik indirimi' isteği

ERZURUM'da mal paylaşımı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağabeyi ile 4 yeğenini ve ağabeyinin damadını öldüren İlhami Yıldız ve 2 oğlu hakkında 6'şar kez müebbet hapis cezası ile 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianameyi hazırlayan savcı, sanıkların cinayeti haksız tahrik altında işlediklerini belirterek, verilecek cezada indirim yapılmasını, ayrıca davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir ile naklini istedi.

Olay, 9 Mart 2018 saat 13.00 sularında Horasan ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi, Nenehatun Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. 8 yıl önce mal paylaşımı yapan Mehmet Yılmaz ve İlhami Yılmaz kardeşlerin çocukları arasında anlaşmazlık çıktı. Mehmet Yılmaz'ın oğulları Adem Yılmaz ve İbrahim Yılmaz, amcaları İlhami Yılmaz'ın işlettiği kereste atölyesine gitti. Yılmaz kardeşler amcalarından yeniden mal paylaşımı yapmasını, kendilerine yeni hisse vermesini istedi. İlhami Yılmaz, istedikleri birçok mal varlığını daha önce kendilerine verdiği gerekçesiyle yeğenlerinin taleplerini reddetti. İddiaya göre bunun üzerine Adem Yılmaz küfür ederek, "Yarın görüşürüz" diyerek, iş yerinden ayrıldı. Ertesi gün yeniden iş yerine gelen Adem Yılmaz amcasına küfretti. İlhami Yılmaz'ın oğlu babasına küfredilmesine sinirlenince Adem Yılmaz, kuzeni Emrah Yılmaz'a kül tablası fırlattı. Bunu gören İlhami Yılmaz'ın diğer oğlu Fatih Yılmaz da belindeki tabancayı çıkararak, kuzeni Adem'e doğrulttu. Komşuların araya girmesiyle olay sakinleştirilmeye çalışıldı. Öfkesi dinmeyen Adem Yılmaz'ın iş yerinin camını kırması ve kardeşleri ile babasını çağırmasıyla kavga alevlendi. Çıkan silahlı kavgada, Mehmet Yılmaz (66) ile oğulları Ömer Yılmaz (41), Adem Yılmaz (34), İbrahim Yılmaz (30), Bahattin Yılmaz (27) ile kızının eşi Sedrettin Bahar (53) hayatını kaybetti, torunu Ahmet Can Yılmaz(18) ise ağır yaralandı.

Olaydan sonra kaçan İlhami Yılmaz(58) ile oğulları Emrah Yılmaz(27) ve Fatih Yılmaz(25) kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. AK Parti İlçe eski Başkanı olan İlhami Yılmaz ve oğulları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı aileden 6 kişi ise Horasan'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlhami Yılmaz ve oğulları hakkında başlatılan soruşturma tamamlanarak,iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı Ekrem Şakar tarafından hazırlanan ve Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 3 sanık hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçarından 6'şar kez müebbet ile 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, 3 şüphelinin inkâra yönelik ortak beyanlarının bulunduğu, olay esnasında üçünün de elinde silah olduğu ve görgü tanıklarının beyanlarına göre üçünün de ateş ettiği, olay sonrasında araçla beraber kaçtıkları bu sebeple şüphelilerin fikir ve eylem birliği şeklinde hareket ettiklerine vurgu yapıldı. Savcı Ekrem Şakar, şüphelilerin suçu iştirak halinde ve haksız tahrik altında işlediklerine işaret ederek, indirim yapılmasını istedi. İddianamede, "Davanın konusu iki aile arasında geçmiş husumetlere dayalı birden fazla kişinin ölümü ve yine bir kişinin silahla yaralanması olayı olup, dava duruşmalarının sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi, davaya katılan tarafların karşılıklı can güvenliklerinin sağlanması, ilde istenmeyen toplumsal olayların olmasının önlenmesi bakımından davanın 5271 sayılı CMK'nın 19/2 maddesi uyarınca naklinin mahkemece düşünülmesine, şüphelilerin yetkili ve görevli Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılaması yapılarak, davanın nakline karar verilmesi, şüphelilerin eylemlerine uyan ve yukarıda belirtilen sevk maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarına" denildi. Baba ve iki oğlunun yargılanmaslarına Şubat ayında başlanacak.



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